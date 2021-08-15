إسكان النواب تشيد بتوجيه السيسي بعدم إعلان أي مشروعات سكنية إلا بعد إنهاء 30%

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية إلا بعد الانتهاء من 30% منها يحقق التوازن بين العلاقات الثلاثية التي تضم: الحكومة والمطور ومشتري الوحدة، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة عل تطبيق هذا التوازن بقانون «اتحاد المطورين».



وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تحقيق التوازن يمنع المشكلات ويحافظ على جاذبية الاستثمار بهذا القطاع الهام، متوقعًا أن يُنَفذ توجيه الرئيس السيسي في الساحل الشمالي أو الأماكن التي لم تشهد فحصًا دقيقًا للمطورين.



وأشار إلى أن بعض المطورين لا يمتلكون خبرة كافية ويلجؤون للاعتماد بشكل كلي على المبيعات لإتمام المشروع وإيصاله حتى بر الأمان، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من توجيه «السيسي» المحافظة على المواطن مشتري الوحدة.



وذكر وكيل إسكان النواب، أن التوجيه لن يُطبق في الغالب داخل هيئة المجتمعات العمرانية وخاصة أن لديهم فحص فني ومالي دقيق، قائلًا إن التوجيه سيتم تطبيقه في الغالب على العقود الجديدة وليست القديمة.



وأكد أن توجيه الرئيس السيسي يساعد تنفيذ المطورين للمشروعات على قدر الملاءة المالية المتوفرة وبصورة مطمئنة للمواطن، منوهًا إلى أن بيع الوحدات للمواطنين دون تنفيذ لها على أرض الواقع يُفقِد الثقة في القطاع.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر، أمس السبت.