الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار صهريج الوقود إلى 28 قتيلا

أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، في خبر عاجل منذ قليل، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع حصيلة قتلى انفجار صهريج الوقود في شمال لبنان إلى 28 قتيلا.

#عاجل: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار صهريج الوقود في شمال #لبنان إلى 28 قتيلاً (وزارة الصحة)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 15, 2021

كانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين، ولا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر مساء الأربعاء الماضي.

شنت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.