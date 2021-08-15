ضبط أدمن صفحة بالمنصورة يبث أخبار كاذبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط أدمن صفحة "أشقاء المنصورة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " بعد نشره مقطع فيديو بعنوان "عاملين رجالة جوه الحجز"، والذي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص داخل غرفة يسكبون المياه على شخص واقف داخل برميل، ويتعدون عليه بالسب والضرب.



وقرر القائم على الصفحة بأن مقطع الفيديو تحصل عليه من برنامج "التيك توك" بقصد تحقيق نسبة مشاهدة وأنه نشره دون التحقق من صحته.



وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد مقطع فيديو على إحدى الصفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" صفحة "أشقاء المنصورة "تحت عنوان "عاملين رجالة جوه الحجز" يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص داخل غرفة يسكبون المياه على شخص واقف داخل برميل، ويتعدون عليه بالسب والضرب.



وبالفحص والتحري تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة من تحديد القائم على الصفحة المشار إليها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.



وباستدعائه ومناقشته قرر بأن مقطع الفيديو تحصل عليه من برنامج "التيك توك" بقصد تحقيق نسبة مشاهدة وأنه نشره دون التحقق من صحته.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.