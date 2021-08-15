الرئيس الكوري الجنوبي: مستعدون للتعاون مع اليابان فى أى وقت ونترك الباب مفتوحا لإجراء المحادثات

أكد الرئيس الكوري الجنوبي" مون جيه-إن" اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للمشاركة مع اليابان للتعاون في القضايا الثنائية والدولية الرئيسية في أي وقت ، مشيرا إلى أن حكومته تترك بابها مفتوحا لإجراء محادثات مع اليابان ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا الثنائية ولكن أيضا للاستجابات المشتركة للتهديدات التي يواجهها العالم، مثل كوفيد-19 وأزمة المناخ .

وأوضح "مون "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - أن كلا البلدين كانا قادرين على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قيمهما المشتركة للديمقراطية واقتصاد السوق ، مشددا على أن هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يمضي فيه البلدان معا.

وأفاد "مون " بأن سول ستعالج "قضايا التاريخ التي يجب تصحيحها بشكل صحيح"، على أساس القيم والمبادئ العالمية التي يتقاسمها المجتمع الدولي.