 الرئيس الكوري الجنوبي: مستعدون للتعاون مع اليابان فى أى وقت ونترك الباب مفتوحا لإجراء المحادثات - بوابة الشروق
الأحد 15 أغسطس 2021 8:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الكوري الجنوبي: مستعدون للتعاون مع اليابان فى أى وقت ونترك الباب مفتوحا لإجراء المحادثات

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:53 ص

أكد الرئيس الكوري الجنوبي" مون جيه-إن" اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للمشاركة مع اليابان للتعاون في القضايا الثنائية والدولية الرئيسية في أي وقت ، مشيرا إلى أن حكومته تترك بابها مفتوحا لإجراء محادثات مع اليابان ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا الثنائية ولكن أيضا للاستجابات المشتركة للتهديدات التي يواجهها العالم، مثل كوفيد-19 وأزمة المناخ .
وأوضح "مون "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - أن كلا البلدين كانا قادرين على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال قيمهما المشتركة للديمقراطية واقتصاد السوق ، مشددا على أن هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يمضي فيه البلدان معا.
وأفاد "مون " بأن سول ستعالج "قضايا التاريخ التي يجب تصحيحها بشكل صحيح"، على أساس القيم والمبادئ العالمية التي يتقاسمها المجتمع الدولي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك