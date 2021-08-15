توقيع الكشف الطبي على 1456 مواطناً خلال قافلة مجانية بالفيوم

أنه وقعت القافلة الطبية المجانية، بقرية الحامولي بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، التي نظمت بمقر الوحدة الصحية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضي، الكشف الطبي المجاني على نحو 1456 مواطنًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحسب تصريح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.



وأكد الدكتورأحمد سعد اللباد مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالى قرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم اليوم السبت وغدا الأحد.

وأوضحت الدكتورة ياسمين يحيى مسئول الإمداد الدوائي أن القافلة والتى جرى الاستعداد لها يوم الجمعة ستنفذ فى مدرسة لطيف فى تخصصات القلب، الباطنة (عيادتين)، أطفال (عيادتين)، جلدية، عظام، نساء، تنظيم أسرة، جراحة.