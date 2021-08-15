محافظ القاهرة يزور جامعة حلوان لتفقد عدد من المنشآت الجارى تنفيذها

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، جامعة حلوان، وكان فى استقباله الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وتفقد خلال الزيارة عدد من المنشآت الجديدة الجارى إنشائها بالجامعة، كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنظيم الحركة المرورية أمام بوابة الجامعة خاصة فى فترة الدراسة، والتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لتجميل كوبرى المشاة الخاص بمترو الأنفاق وسور المترو.

وأشاد محافظ القاهرة، في بيان صحفى، خلال الزيارة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة حلوان، لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة خاصة فى مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.