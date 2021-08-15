قال المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يعمل في كافة محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة كبيرة من الخدمات سواء تمويل أو دعم فني أو تدريب أو تسويق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الجهاز يتعامل مع كل الفئات سواء من لا يملكون مشروعات ولديهم رغبة في تنفيذها، أو لديهم بالفعل مشروعات قائمة ويرغبون في التوسع.

وأوضح أن الجهاز يعمل مع كل القطاعات الخدمية والصحية والتجارية والصناعية والإنتاج الحيواني، وأي مشروع يوفّر فرصة عمل، ويتيح فرصة أمام تشغيل الشباب، مؤكدًا أن الجهاز يتميز بأنه يقدم خدمات غير مالية مثل التدريب والتسويق.

وأشار إلى أن الجهاز ينظم دورات تدريبية لمن لا يملك أي خبرات في هذا المجال، لمساعدته في تحديد فكرة المشروع التي تناسبه، ثم يحصل على دورة "كيف تبدأ مشروعك"، تنتهي بدراسة جدوى.

وتابع: "إذا توفرت لدى الشخص موارد فعلية لإقامة هذا المشروع أهلًا به، وإذا احتاج تمويلًا نوفر له ذلك، كما نقدم كل المساعدات في استخراج المستندات الرسمية اللازمة لإقامة المشروع".

وأفاد بأن جهود الجهاز تشمل أيضًا فيما بعد، متابعة سير المشروع، مع إمكانية تقديم خدمات تسويق مختلفة، بما يعود بالنفع على المشروع.