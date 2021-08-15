تفاقم كارثة حرائق الغابات في روسيا مع استمرار توسع النيران

تستشري كارثة حرائق الغابات في روسيا بشكل ينذر بالسوء: حيث أفادت الوكالة الاتحادية لحماية الغابات اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 252 حريقًا على مساحة إجماليها 4ر4 مليون هكتار.

ووصلت الكارثة إلى حجم أكبر مرة أخرى أكثر من اليوم السابق. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 8 آلاف شخص يساعدون في جهود إخماد النيران، بينما تقدم 14 طائرة إطفاء الدعم من الجو.

ولا يزال الوضع أسوأ في جمهورية ياقوتيا في سيبيريا الشرقية. وبحسب وكالة حماية الغابات، فإن الجمهورية وحدها تشهد حرائق على مساحة 2ر4 مليون هكتار.

وفي الآونة الأخيرة، زاد عدد فرق الإطفاء هناك بشكل كبير بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لسلطات ياقوتيا، تم نشر 4900 جندي على الأرض اليوم الأحد. ويعمل هؤلاء على منع النيران من الانتشار إلى تسع قرى على الأقل.

ويستعر العديد من الحرائق بعيدا عن القرى والبلدات، وبالتالي لا يتم بذل جهود لإخمادها. ومع ذلك، فهي تشكل خطورة على المواطنين: فقد قطع الدخان المضر بالصحة بالفعل آلاف الكيلومترات إلى الغرب والجنوب.

وأفاد الموقع الإخباري المحلي "Yakutia.info" بأن التركيز الأقصى المسموح به للمواد الضارة في الهواء قد تم تجاوزه في الآونة الأخيرة في ياقوتيا.