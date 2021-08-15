قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تشهد الآن هطول أمطار بمعدلات أعلى من المتوسط، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة في هطول الأمطار على أديس أبابا نحو 30% الآن.



وطمأن شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، بأن الأمطار التي سقطت خلال الأيام الماضية، عوضت كميات المياه التي خزنتها إثيوبيا خلال الملء الثاني لسد النهضة، موضحًا أن مقدار تلك المياه 3 مليارات متر مكعب.



وأشار إلى أن إثيوبيا لا تستطيع إتمام أية أعمال بالممر الأوسط لسد النهضة؛ بسبب الأوضاع الداخلية وقطع الطرق داخل البلاد، منوهًا إلى توتر الأوضاع داخل بني شنقول الأراضي التي بُني عليها السد.



وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن أهل بني شنقول يميلون إلى السودان أكثر من إثيوبيا وذلك بعد اتفاقية عام 1902 التي مُنحت بموجبها أراضي المنطقة إلى أديس أبابا، متابعًا: «يتمنون الانضمام مرة أخرى إلى السودان؛ لأن معظمهم ينتمي للطبقة الفقيرة وناقم على الحكومة».