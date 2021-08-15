وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بتنفيذ أماكن انتظار للسيارات في كل محطات المشروع

أجرى كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، بدأت من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

واطلع الوزير، على معدلات رفع كفاءة خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35كم، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

كما تفقد الوزير باقي محطات وكباري المشروع وكذا أعمال السكة والأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية 91%؜ حيث يشمل المشروع 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق"، بالإضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2 "، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97%؜.

كما يشمل المشروع 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر"، وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 73% والتى تضم 26 مبنى، كما بلغت نسبة تتفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 55.6% حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء.

وأكد الوزير، ضرورة سرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للانفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها خاصة وأن الأعمال الإنشائية للمحطات قاربت على الانتهاء استعداداً لوصول القطارين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجاري تمهيداً لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبى لهما.

كما أكد الوزير، أن تتم كل الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 67.5%.

كما تفقد أعمال السكة ووجه بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكل المحطات.

وكذلك تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).

وذكر وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ أماكن انتظار للسيارات في جميع محطات المشروع، مشيراً إلى أهمية الاستغلال التجاري الأمثل لكل المحطات لزيادة العوائد المالية لهيئة الأنفاق بالإضافة إلى ضرورة استمرار زيادة عدد المعدات والعمالة بمواقع العمل والعمل على مدار الساعة وترتيب أولويات وصول المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكة المختلفة طبقاً للخطة الزمنية لنهو الأعمال الاعتيادية وذلك بالتنسيق مع تحالف افيك /كريك الصيني لسرعة إنهاء الأعمال ليتم التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي) ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم وبعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).