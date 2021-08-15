 سون يقود توتنهام لانتصار صعب على السيتي بأولى جولات البريميرليج - بوابة الشروق
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سون يقود توتنهام لانتصار صعب على السيتي بأولى جولات البريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 7:25 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 7:25 م

خسر مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج، أول مباراة له في الموسم الجديد على يد توتنهام بهدف دون رد.

ووقع سون هيونج مين على هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني. 


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