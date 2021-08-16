الرئاسي الليبي يؤكد رغبته في تسمية وزير الدفاع بالتنسيق مع الدبيبة

جدَّد عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، التأكيد على رغبة المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي»، في تسمية وزير الدفاع بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبدالحميد الدبيبة، لتخفيف حجم المهام الملقاة على عاتقه.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال زيارة اللافي اليوم الأحد، إلى معسكر قوة مكافحة الإرهاب في الخمس، حيث أعلن دعم المجلس الرئاسي لقوة مكافحة الإرهاب «بكل الإمكانيات حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة لها بكل احترافية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه»، موضحًا أن القوة «هي جزء من المؤسسة العسكرية الليبية التي نسعى لتوحيدها، ويكون ولاؤها لله، ثم الوطن، ستساهم في استقرار ليبيا».

كما أعلن اللافي «رغبة القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتنسيق مع آمر القوة في افتتاح فروع لها مستقبلا، حتى تكون الحصن المنيع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن من الظلاميين أتباع تنظيم داعش الإرهابي».

يذكر أمن قوة مكافحة الإرهاب تأسست في العام 2016 بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي لما يسمى حكومة الوفاق السابقة عقب تحرير سرت من تنظيم «داعش» الإرهابي، وتضم أبناء ليبيا من كل المناطق.