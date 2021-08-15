وزير النقل يشهد بدء تشغيل نفق السيارات بمنطقة عرب عزبة الوالدة في حلوان

• الوزير: لا نفرط في أي شركة تحقق المكاسب

شهد وزير النقل كامل الوزير، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد، بدء تشغيل نفق السيارات بمنطقة عرب عزبة الوالدة في مدينة حلوان أسفل خط السكة الحديد التبين/ طرة بالكيلومتر 5.400، بتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن استراتيجية الوزارة لحل أزمات التكدس المرورى بالمنطقة.

وقال الوزير إن تشغيل هذا النفق واحدًا من بين 36 كوبريا ونفقا يجري إنشائها لحل مشاكل التقاطعات السطحية مع خطوط السكك الحديدية ومرور المواطنين، لافتًا إلى أن مخطط الوزارة لتنفيذ القطار الكهربائي السريع "العين السخنة/ مطروح" يشمل إنشاء محطة في منطقة كفر العلو في 15 مايو جنوب حلوان.

وأوضح أن شركة النيل العامة للطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري واحدة من بين 3 شركات تابعة للوزارة تنفذ المشروع بأحدث أساليب العمل وبأعلى مستويات الجودة وأقل التكاليف، متابعًا: "شركات الدولة بخير ولا نفرط في أي شركة تحقق المكاسب".

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر كلفت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتنفيذ نفق السيارات بتكلفة 15 مليون جنيه مناصفة بين محافظة القاهرة ووزارة النقل، وتم استغلال مساحة 846.44 متر مربع لصالح إنشاء النفق وهى جزء من الساحة الرياضية بعزبة الوالدة وحيث يبلغ عرض النفق 8 أمتار وارتفاع 5.10 متر وطوله 15.5 متر، بخلاف الحوائط الساندة 16 مترا، بالإضافة إلى مداخل ومخارج بطول 120 مترا.