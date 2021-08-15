صورة رئيس حي غرب بالمنصورة تثير الجدل على مواقع التواصل

أثارت صورة رئيس حي غرب المنصورة، والذي تولى منذ أسبوعين في حركة تغيرات داخلية للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حالة من الجدل، حيث تم وضع صور رئيس الحي الشخصية على الصفحة الرسمية للحي.

وتسبب ذلك في إثارة الجدل لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بالدقهلية كونها المرة الأولى التي تحدث منذ أن أنشأت الصفحة منذ سنوات، متسألين أنها صفحة ليست شخصية، ولم تحدث في أي عهد رئيس حي وأن يتم إزالة شعار الحي ووضع صورته.

وأعلن الحي عبر الصفحة، رد رئيس حي غرب المنصورة جاء فيه: "ردًا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعى بالأونة الأخيرة فيما يخص وضع صورة رئيس حي غرب المنصورة بالصفحة الرسمية لحي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، هو أن يعرف مواطني حي غرب الكرام وجه رئيس الحي أثناء الحملات الميدانية بشوارع الحي، وخلال أعمال الإزالة للمخالفات البنائية وخلال أعمال المعاينات الهامة التي تتطلب وجود رئيس الحي على رأس الحملة القائمة بالمعاينة سواء عقارات أو محلات تجارية وخلافه".

وأشار رئيس حي غرب اللواء صبري محمد عبده، إلى أنه كان رئيسًا سابقًا لحي الأزبكية بالقاهرة، وهذا النظام متبع في أغلب أحياء القاهرة، وحتى الآن وكذلك كانت صورته موجودة بالمركز الذي نقل منه لحي غرب وهو مركز ومدينة تمي الأمديد لمدة عامين، ولذلك الأمر أهمية كبيرة خاصة في المناطق العشوائية التي يحدث بها العديد من اعتراضات المواطنين على تنفيذ الإزالات مع رئيس الحي شخصيا والادعاء بعدم معرفته.