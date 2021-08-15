سيوة: فتح قنوات تسويقية للمشغولات والحرف اليدوية التراثية

ناقش عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة سيوة، سبل الحفاظ على المشغولات اليدوية، والحرف التقليدية من "خياطة، وتطريز، وفخار، وفضة، وكليم"، وفتح قنوات تسويقية لها من أجل تحقيق استمرارية العمل بهذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاءه بفتيات سيوة والعاملات في مجال المشغولات اليدوية، بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، حيث استمع إلى مقترحات ومطالب الفتيات حول الخامات المختلفة المستخدمة، ومدى توافرها وطرق التصنيع، وكيفية عملهم مع طبيعة عمل المرأة بالمنزل، والعمل على التسويق والترويج الجيد للمنتجات باستخدام طرق التسويق الحديثة، مع التأكيد على جودتها و التعريف بالمواصفات الإنتاجية القادرة على التنافس في الأسواق العالمية، مع ضرورة تحقيق الاستفادة مهنياً وخلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة، وأهمية تلك الصناعات فى الحفاظ على تراث المجتمع السيوي وعاداته وتقاليده.

ويأتي ذلك في إطار محافظة مطروح ببحث سبل تنمية وتسويق منتجات المشغولات والحرف اليدوية وتشجيع العاملين فيها من فتيات سيوة.