كندا تغلق سفارتها مؤقتا في كابول وتجلي الموظفين

أغلقت كندا، اليوم الأحد، موقتاً سفارتها في كابول وأجلت الموظفين فيها في وقت بات مقاتلو طالبان على مشارف العاصمة الأفغانية، وفق الخارجية الكندية.



وأوضحت السلطات الكندية أن النشاطات الدبلوماسية ستعاود عندما «يسمح الوضع بضمان الخدمات المناسبة والسلامة المؤاتية لموظفيها»، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».



وأضاف البيان الكندي: «تبقى أولويتنا على الدوام في أوضاع كهذه ضمان سلامة أفراد الطواقم الكندية. وهم في طريقهم الآن بأمان إلى كندا».



وأعلنت الحكومة الكندية، الجمعة الماضية، استعدادها لاستقبال 20 ألف لاجئ أفغاني في إطار برنامج هجرة جديد بسبب «الأزمة الإنسانية الناشئة بالمنطقة».



وتعهد وزير الدفاع الأفغاني بالحفاظ على أمن العاصمة حتى التوصل إلى اتفاق، وذلك وسط أنباء عن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي لنقل السلطة لحركة طالبان.



وقال وزير الدفاع بسم الله خان محمدي، في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع «فيسبوك»، إنه بصفته ممثلا للقوات المسلحة يضمن أمن كابول.



وقال إن الرئيس أشرف غني التقى سياسيين محليين وكلفهم بمهمة تشكيل وفد للسفر إلى الدوحة يوم غد للتوصل إلى اتفاق مع طالبان.