يوم تدريبى حول التوصيات الفنية الحديثة لخدمة وزراعة محصول البطاطس بالبحيرة

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المديرية نفذت يوم تدريبي حول التوصيات الفنية الحديثة لخدمة وزراعة محصول البطاطس، بمركز كفر الدوار ناحية كوم البركة بقرية بولات، وبحضور عدد من دكاترة وحدة بحوث النظم الزراعية، وبحضور أعضاء مزارعي ومنتفعي مشروع برايم بناحية كوم البركة.

وشرح دكتور عباس زكي عثمان، الأهمية الاقتصادية لمحصول البطاطس، والذي يمثل أحد أهم محاصيل التصدير المصرية، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من اختيار ميعاد الزراعة المناسب، حيث تزرع البطاطس بثلاث عروات على مدار العام.

فيما تم شرح وتوضيح الغرض من زراعة كل عروة والتربة المناسبة للزراعة وتجهيز التربة وكيفية إعدادها لتناسب الزراعة، وأهم الأصناف من البطاطس المنتشر زراعتها لأغراض التصدير أو التصنيع أو التسويق المحلي، مع توضيح مميزات واحتياجات كل صنف وصفات الجودة للمحصول، وكيفية إعداد التقاوي للزراعة.

كما أوضح عثمان المقننات المائية والمقررات السمادية للمحصول من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى مع توضيح طرق ومواعيد ومعدلات الإضافة، وأعراض نقص العناصر الغذائية وأهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول خلال مراحل النمو المختلفة، وطرق المكافحة المتكاملة لها وأهم المبيدات الآمنة والموصى بها من قبل لجنة المبيدات، وأهمية مراعاة فترات السحب، كما تم استعراض أهم المشاكل التي تواجه تصدير المحصول.