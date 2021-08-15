تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أعمال انشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب، بتكلفة مالية تبلغ 900 مليون جنيه؛ وذلك للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و687 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للتأكد من التزام الشركة المنفذة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العمال، والاطمئنان على معدلات الأداء، ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبه تنفيذ الأعمال بالمحطة وصلت إلى 75 ٪ إنشائي و 55٪ كهروميكانيكا، و 77 % خط المياه العكره، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة الفعلية نهاية العام الحالي لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.

رافق المحافظ، في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية.