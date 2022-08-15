الأمن العام يضبط 193 سلاحا ناريا و284 قضية مخدرات وينفذ 63 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 193 سلاحًا ناريًا، و284 قضية مخدرات، وتنفيذ 62 ألفًا و669 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واستهدفت الحملة -التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة- مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 167 متهمًا بحوزتهم 193 سلاحًا ناريًا، شملوا 14 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و146 فرد محلى الصنع، و176 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة و229 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 62 ألفًا و669 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 272 حكم جنايات، و19 ألفًا و223 حكم حبس جزئي، و2936 حكم حبس مستأنف، و31 ألفًا و798 حكم غرامات و8440 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 284 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 40.6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و21 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و4.7 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و2.7 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و892 جراما من مخدر الإستروكس، و902 جرام من مخدر البودر، و411 جراما من مخدر الشابو، و163 جراما من مخدر الأيس، و50 جراما من مخدر الأفيون، و100 جرام من مخدر الكيتامين و2117 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 50 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 17 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 234 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفًا و65 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين اثنين، ارتكبوا عددًا من الحوادث المتنوعة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط متهمين اثنين؛ لقيادتهما سيارتين برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وكان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا بقيام شخصين بقيادة سيارتين برعونة، والإتيان بحركات استعراضية؛ مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.