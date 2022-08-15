شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دورية على العمود الفقري

غادر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، مصر، اليوم الإثنين، متوجهًا إلى ألمانيا، حيث يجري فحوصات دورية على العمود الفقري، في مستشفى متخصص في جراحات العمود الفقري.



وكانت آخر مرة سافر فيها الإمام لإجراء تلك الفحوصات في سبتمبر 2021، حيث أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، حسب بيان صحفي من مشيخة الأزهر.



وأضاف البيان وقتها، أن الجلسات جاءت بعد تلقي الإمام الأكبر توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وأكدت المشيخة أنه بخير الآن.



ووجه أمس الأحد، شيخ الأزهر، القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.



كما وجه بفتح أبواب مستشفيات جامعة الأزهر أمام مصابي الحادث الأليم لتقديم كل أوجه الدعم جنبا إلى جنب مع مستشفيات مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم الدعم النفسي اللازم.



وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، اتصالًا هاتفيًّا، مساء الأحد، من الإمام الأكبر، لتقديم التعزية للبابا في وفاة ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة صباح الأحد.