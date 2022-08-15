الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية لحماية سيادتها

تعهدت الصين اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات قوية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها على خلفية الزيارة الحالية لوفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، في مؤتمر صحفي، إن المشرعين الأمريكيين بقيادة السيناتور إيد ماركي "بالغوا في تقدير أنفسهم وحاولوا تحدي مبدأ صين واحدة"، مضيفا أن محاولاتهم "محكوم عليها بالفشل".



وأضاف وانج، أن الزيارة تنتهك بشكل صارخ مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وانتهكت سيادة الصين وسلامة أراضيها وأرسلت إشارة خاطئة خطيرة لقوى "استقلال تايوان"، بحسب الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.



وفي معرض إشارته إلى أن مبدأ صين واحدة هو إجماع للمجتمع الدولي والمعيار الأساسي الذي يحكم العلاقات الدولية، قال وانج إن مبدأ صين واحدة هو أيضا الأساس السياسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية وتطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.



وأضاف أن الصين تحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على الالتزام بمبدأ صين واحدة ومبادئ الصين والولايات المتحدة المشتركة الثلاثة، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان، والتوقف عن تشويه مبدأ صين واحدة، وذلك لتجنب المزيد من الضرر للعلاقات الصينية- الأمريكية.



وكانت رئيسة الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه مطلع الشهر الجاري، وهي الزيارة التي أدت إلى حدوث توتر في العلاقات الأمريكية الصينية، وأجرت الصين على إثرها، في 5 أغسطس الجاري، مناورات هي الأكبر على الإطلاق في مضيق تايوان، وأطلقت صواريخ باليستية في محيط مياه جزيرة تايوان، وهو ما أدى إلى استدعاء واشنطن للسفير الصيني؛ احتجاجا على ذلك.