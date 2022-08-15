الجارديان: كيف ساهم الكاتب سلمان رشدي في ظهور هوية إسلامية جديدة في الغرب

الطبقية في الجيش الهندي

ننتقل الى الإندبندنت وتقرير لمراسلتها شويتا شارما بعنوان: "كيف تزيل الهند مفهوم الطبقية المتوارث من العصر البريطاني من قواتها المسلحة".

وتقول الكاتبة انه وخلال فترة حكمهم التي استمرت 200 عام في الهند، استخدم "المستعمرون البريطانيون نظام الطبقية وقاموا بتضخيمه وتقنينه لتقسيم رعايا الإمبراطورية وترسيخ حكمهم"، وتشكلت أفواج الجيش من وحدات من فئات محددة كالسيخ والغوركا، على سبيل المثال.

وتضيف ان هذا النظام استمر حتى بعد حصول الهند على استقلالها في عام 1947، لأنه "بينما كان من المقرر تشكيل أفواج جديدة دون اعتبارات طبقية، فقد كان من الخطير جداً تطبيق إصلاحات من هذا النوع بينما تواجه الدولة المشكلة حديثاً تهديدات متعددة من جيرانها المعادين".

وتضيف انه الآن، وبعد 75 عاماً من الاستقلال، أعلنت حكومة ناريندرا مودي التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا عن أكبر إصلاح عسكري في تاريخ البلاد، بما في ذلك التعهد بتحويل ثاني أكبر جيش في العالم إلى تجنيد "عموم الهند وجميع الطبقات الاجتماعية" في جميع الأفواج خلال فترة زمنية محددة.

وأثار الإعلان في يونيو موجة احتجاجات تصاعدت إلى أعمال شغب، مع إلحاق أضرار واسعة بالممتلكات العامة وخسائر في الأرواح. وقادت الاضطرابات مجموعات من "الطامحين"، وهم بحسب الكاتبة شباب في سن التجنيد على أمل الالتحاق بالجيش، الذين انتقدوا فكرة إدخال نظام "توظيف وتوقيف عن العمل الذي تعمل به الشركات" في القوات المسلحة، بعد إدخال إمكانية الالتحاق بالجيش لمدة أربعد سنوات فقط.

وتقول الكاتبة ان البريطانيون لم يخترعوا الطبقية في الهند وإن "كتب التاريخ الهندية مليئة بقصص عن شجاعة أفواج المراثا أو السيخ الذين قادوا المعارك ضد الغزو المغولي والقوات الأفغانية".

إلا أن الدكتور سامراغني بونيرجي، مؤرخ الجيش البريطاني في جامعة نورثمبريا، أوضح للإندبدنت انه "لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها وتنظيمها إلا أثناء الحكم البريطاني في الهند، بعد أن أدركوا أن التمسك بهذه الفصل العنصري سيمنع توحيد المشاعر المعادية لبريطانيا بينهم".

لكن وسط الاحتجاجات التي أعقبت القرار الأخير، خلقت عدة تصريحات لقيادة الدفاع شعوراً بالغموض. ونقلت الكاتبة عن وزير الدفاع راجناث سينغ قوله: "النظام القائم منذ حقبة ما قبل الاستقلال لا يزال كما هو. لم يتم إجراء أي تغيير. النظام القديم مستمر".

وتضيف انه كان يشير إلى العملية التي يُطلب فيها من المرشحين تقديم شهادات تحدد طبقتهم ودينهم، وهي معلومات يقول الجيش إنها ضرورية لأداء الطقوس الأخيرة بشكل صحيح عند مقتل الجنود.

وقال ديليب ماندال، مؤلف كتب عن علم الاجتماع والانقسام الطبقي في الهند للإندبندنت إنه لا يمكن فرض خطوة بهذا الحجم من دون دعم القوات المسلحة والمجتمع ككل لها.

ويضيف للصحيفة: "إنها خطوة مرحب بها، وعلى الدولة أن تمضي بها قدماً".

إلا أنه يتابع: "لكن يجب أن تكون عملية وليس قراراً. لا يمكن فرض ذلك. يجب أن يكون التغيير من قاع المجتمع، الذي لا يزال منعزلاً إلى حد كبير. قد يكون الشروع في هذا التغيير مؤلماً، لكن الانتقال يجب أن يحدث".