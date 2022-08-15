ضبط 18 طن مرتجعات زيت طعام بمخزن في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 18 طن زيت طعام "سابق الإستخدام من مرتجعات الأسواق" معبأ داخل براميل، بدون بيانات، وغير صالح للإستهلاك الآدمي، وشكل ضررًا على الصحة العامة للمواطنين.



وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسؤول عن مخزن مواد غذائية لحيازته كميات من زيت الطعام "مرتجعات" قبل إعادة تدويرها وتعبئتها وبيعها في الأسواق.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات، بدون مستندات، ومجهولة المصدر، بها تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.