ناقلة إيرانية تستعيد نفطا صادرته الولايات المتحدة

قالت مصادر مطلعة، إن ناقلة ترفع العلم الإيراني تتأهب لمغادرة اليونان بعد استعادة شحنة من النفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها.

ودفعت مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة "لانا"، التي كانت تعرف سابقاً باسم "بيجاس"، القوات الإيرانية إلى احتجاز ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو الماضي، ولم يتم الإفراج عنهما بعد، بحسب وكالة "رويترز".

واستأجرت الولايات المتحدة ناقلة في أبريل لمصادرة النفط الموجود على ظهر "لانا" التي كانت ترسو قبالة اليونان.

وتم نقل النفط جزئياً ووضعه على متن ناقلة آيس إنرجي التي استأجرتها واشنطن وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بإعادة الشحنة إلى إيران.

وقال مصدر إن "عملية إعادة التحميل اكتملت". وقال مصدر آخر إنها اكتملت أمس الأحد.