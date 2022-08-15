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سيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة اعتبارا من الخريف المقبل.
وأعلنت شركة "تريدينج هاب يوروب"، وهي شركة محاصة لمشغلي شبكات نقل الغاز، اليوم الاثنين في مدينة راتينجن أن رسوم الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 4ر2 سنت لكل كيلووات/ساعة.