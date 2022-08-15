 ألمانيا ترفع تكاليف الغاز بمقدار 2.4 سنت لكل كيلوات - ساعة - بوابة الشروق
الإثنين 15 أغسطس 2022 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا ترفع تكاليف الغاز بمقدار 2.4 سنت لكل كيلوات - ساعة

راتينجن/برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 12:28 م

سيواجه عملاء الغاز في ألمانيا تكاليف إضافية كبيرة اعتبارا من الخريف المقبل.

وأعلنت شركة "تريدينج هاب يوروب"، وهي شركة محاصة لمشغلي شبكات نقل الغاز، اليوم الاثنين في مدينة راتينجن أن رسوم الدولة الإضافية للغاز ستبلغ 4ر2 سنت لكل كيلووات/ساعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك