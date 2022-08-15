تراجع ارباح ومبيعات نوردكس الألمانية في النصف الأول

أكدت شركة نوردكس الألمانية لتوربينات الرياح على توقعاتها للعام بأكمله، على الرغم من تراجع المبيعات والأرباح في النصف الأول من هذا العام.

وأعلنت الشركة في هامبورج اليوم الأحد أن المبيعات في الفترة بين يناير إلى يونيو العام الجاري تراجعت بحوالي الخُمس لتصل إلى 10ر2 مليار يورو (14ر2 مليار دولار) نتيجة لتركيب عدد أقل من التوربينات.

ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف إعادة التنظيم، تراجعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بشكل كبير، لتمنى الشركة بخسائر.

ومنيت نوردكس بخسارة بلغت 7ر143 مليون يورو، مقارنة مع 4ر68 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وإضافة إلى تراجع عدد التركيبات خارج أوروبا وأمريكا اللاتينية، قالت الشركة إن قطاع أعمالها تضرر بشكل غير مباشر جراء جائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي تسببت في اضطرابات بقطاعات الطاقة والمواد الخام والنقل والإمداد.

وفي بيان عبر مدير الشركة خوسيه بلانكو عن ثقته مشددا: "نحن نستمر في تحقيق طلبات قوية ولدينا محفظة إنتاج تنافسية".