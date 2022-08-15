فيتوريا يزور تدريبات فيوتشر وسيراميكا

يشهد مقر تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، زيارة خاصة من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومعاونيه، في إطار خطته للوقوف على طرق تدريب اللاعبين، ومعرفة بعض الأمور الفنية، من خلال حديثه مع أحمد سامي المدير الفني للفريق.
ومن المقرر أيضًا، أن يزور فيتوريا، تدريبات فريق فيوتشر، في تمام الخامسة مساء اليوم، للحديث مع علي ماهر المدير الفني للفريق.
ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا زيارته للأندية، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك والأهلي وسموحة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز؛ للتعرف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز.
واستقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس الأول، السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.