فيتوريا يزور تدريبات فيوتشر وسيراميكا

يشهد مقر تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، زيارة خاصة من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومعاونيه، في إطار خطته للوقوف على طرق تدريب اللاعبين، ومعرفة بعض الأمور الفنية، من خلال حديثه مع أحمد سامي المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أيضًا، أن يزور فيتوريا، تدريبات فريق فيوتشر، في تمام الخامسة مساء اليوم، للحديث مع علي ماهر المدير الفني للفريق.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا زيارته للأندية، بعد زيارة الجهاز الفني للمنتخب أندية الزمالك والأهلي وسموحة والاتحاد السكندري وفاركو وبيراميدز؛ للتعرف عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفرق في الدوري الممتاز.

واستقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمس الأول، السبت، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.