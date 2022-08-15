العراق: هل يحسم الشارع الصراع السياسي بين الصدر والإطار التنسيقي؟

وفي انتكاسة للمساعي السياسية للحل، وتعزيز للاحتكام إلى الشارع، قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد 14 أغسطس، ردا على مطالبة مقتدى الصدر له بحل البرلمان، إنه لا يملك الصلاحية بهذا الشأن، وأنه اقترح تعديل بعض مواد الدستور، وأضاف المجلس في بيان صحفي إن "مهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليست من بينها أي صلاحية للتدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات"

وفي الوقت الذي تتعالى فيه العديد من الأصوات، بضرورة التهدئة والاحتكام إلى الحوار، ألمح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مساء السبت 13 أغسطس ، الى وساطة كردية جديدة، لتقريب وجهات النظر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي الفيلي إنه :"من المتوقع ان يتم خلال الايام المقبلة، تدخل الاطراف الكردية كوساطة لتقريب وجهات النظر، بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري"

واضاف الفيلي قائلا "مقبولية الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي أكبر لدى الطرفين، ومن المؤكد أن الدور المحوري المقبل سيكون للبيت الكردي في تهدئة الأوضاع" مؤكدا "وجود نية حقيقة لتلك الخطوة لفك الاختناق مابين الطرفين".

من جانبه، بادر زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، إلى طرح عقد جلسة برلمانية، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية، لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة، وقال علاوي في بيان، إنه "لطالما دعونا إلى الحوار الوطني، الذي نرى فيه حلاً للأزمات وتجاوز حالة الفوضى، والتعقيد وكذلك طالبنا ومنذ العام 2010، بتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية، والآن بتشكيل مجلس حكماء ولكن للأسف لم يستجب المتخاصمون لدعواتنا".

ومع اشتداد الأزمة العراقية تعقيدا، يتحدث كثيرون، عن احتمالات تدخل المرجعية الدينية العليا في النجف، متمثلة في السيد على السيستاني لتهدئة الموقف، إلا أن مراقبين يرون أن المرجعية تحرص على لعب دور غير معلن، وعبر أطراف أخرى، وأنها لن تنتقل لمرحة التدخل الصريح، إلا في حال تطورت الأمور، إلى مايهدد السلم والأمن المجتمعيين.

المواطن يئن

من جانبه يراقب المواطن العراقي مايحدث من تطورات، على المستوى السياسي، وهو يئن تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار الخدمات، في ظل تحديات الغلاء المعيشي ، وشح الماء، ومأساة انقطاع الكهرباء، في ظل صيف قائظ، رغم أن العراق جنى أرباحا هائلة، بفعل الزيادات الأخيرة عالميا في أسعار النفط.