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احتفل مقاتلو حركة طالبان في شوارع كابول بأفغانستان، الاثنين، بعد عام واحد من السيطرة على الحكم في البلاد.

وقالت قناة CNN، إن مجموعات من مقاتلي طالبان شوهدوا وهم يتجولون في أنحاء المدينة ويلوحون بالعلم الأبيض لإمارة أفغانستان الإسلامية ويحملون أسلحة.

وشوهد بعض المقاتلين يقودون سياراتهم حول دوار مسعود، حيث كانت السفارة الأمريكية في السابق تقع فيه.

كما شوهد عدد قليل من المدنيين في الشوارع بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لطالبان يوم 15 أغسطس عطلة رسمية.

واستولت طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس من العام الماضي، حيث سحبت الولايات المتحدة وجودها من البلاد وبعد انهيار حكومة الرئيس السابق أشرف غني.

عام على تولي حركة #طالبان للسلطة في #أفغانستان دون اعتراف دولي عقب الانسحاب الأمريكي من البلاد | تقرير: ناصر شديد #الأخبار pic.twitter.com/PgPfrPSsEk — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 15, 2022

في غضون ذلك، هنأ كبير المتحدثين باسم طالبان البلاد في الذكرى السنوية الأولى للسيطرة على كابول.

وكتب المتحدث محمد نعيم وردك، على تويتر الاثنين: "تهانينا لجميع الناس على احتلال كابول في 24 من أسد (15 أغسطس) والمسمار الأخير في نعش القمع".

وأضاف: "الآن مسؤولية ثقيلة ومقدسة على كل مجاهد أن يداوي الجراح ويمسح دموع الناس في أجواء الحرية والاستقلال! باركنا الله دائما".