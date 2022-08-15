السودان: مصرع وإصابة نحو 100 شخص جراء السيول خلال أغسطس

أعلن الدفاع المدني بالسودان، مصرع وإصابة حوالي 100 شخص خلال الشهر الجاري جراء سيول الأمطار التي اجتاحت مناطق متفرقة بالبلاد.



جاء هذا في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم المجلس القومي لقوات العميد عبد الجليل عبد الرحيم، لوكالة "سبوتنيك".



وقال المسؤول السوداني إن "السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن مصرع 66 شخصا، وإصابة 28 آخرين غالبيتهم بولاية شمال كردفان التي لقي فيها 19 شخصا مصرعهم".



وأضاف، أن "السيول خلفت ورائها أيضا 8993 منزلا منهارا بشكل كامل و14963 منزلا منهارا بشكل جزئي، بجانب انهيار عشرات المرافق العامة والمخازن التجارية والمشاريع الزراعة".



كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر، في تقرير أصدره قبل أيام، أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.