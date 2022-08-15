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وليام روتو يفوز في الانتخابات الرئاسية الكينية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:05 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:20 م

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا، مساء اليوم الاثنين، فوز وليام روتو في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وصباح الأحد الماضي، بيّنت نتائج نشرتها مفوضية الانتخابات شملت نحو نصف صناديق الاقتراع أن نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو، حصل على 51,25 بالمئة من الأصوات، مقابل 48,09% لخصمه رايلا أودينغا، وهي نسبة تاريخية للمعارضة المدعومة من الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وقبل استعداد المسؤولين لإعلان النتائج، اندلعت مشاجرات في مركز رئيسي لفرز الانتخابات الرئاسية في كينيا.

وألقيت الكراسي، وتحطمت الزجاجات، وطُرق المنبر عندما اندلعت الفوضى في القاعة في نيروبي.

وانزلق الإعلان المخطط لنتائج الانتخابات إلى مشاهد فوضوية، بعد أن تبرأ نائب رئيس مفوضية الانتخابات وثلاثة مفوضين آخرين من النتائج.

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