الخطوط الجوية الماليزية تطلب 20 طائرة إيرباص وسط تعافي حركة السفر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية اعتزامها طلب 20 طائرة إيرباص ذات بدن واسع، حيث تسعى الشركة لتوفير المزيد من الطائرات في ظل تعافي حركة السفر، مع التركيز في الوقت نفسه على الحصول على طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود لضبط التكلفة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول في بيان اليوم الإثنين، إنها بصدد شراء طائرات من طراز إيه 330 نيو، على أن تحصل على نصفها من شركة أفولون لتأجير الطائرات، بينما سيتم طلب البقية مباشرة من إيرباص من خلال ترتيب بيع وإعادة تأجير مع أفولون.



ووفقا لبيان صدر في أبريل، تتوقع مجموعة طيران ماليزيا، وهي الشركة الأم لشركة الخطوط الجوية الماليزية، أن تصل معدلات تشغيل الرحلات الداخلية والدولية لـ 70% من مستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري.