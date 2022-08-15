جيش الاحتلال يزعم تدمير نفق تابع لحركة حماس

قالت مصادر عبرية، الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر تفرّعًا من نفق لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شرقي مدينة غزة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الأمر متعلق بنفق دمّره جيش الاحتلال خلال عدوان مايو 2021، وأعادت القسام تأهيل أحد تفرعاته قرب "العائق الأرضي" المقابل لكيبوتس "ناحال عوز".



وادّعت الصحيفة أن "فرقة غزة أحبطت خلال الأيام الأخيرة عملية إعادة تأهيل تفرع لنفق لم يجتز العائق الأرضي، وجرى إغلاقه عبر وحدة الهندسة العسكرية"، كما نقلت وكالة صفا الفلسطينية.



وأشارت إلى أن النفق الأصلي اجتاز حدود القطاع "لكنه لم يجتز العائق الأرضي، وهوجم في أيار 2021".



من جانبه، قال قائد فرقة غزة نمرود الوني، الذي سينهي مهام منصبه قريبًا: "قمنا بتدمير النفق من داخله عبر ضخ مواد لإبطال مفعوله وعدم القدرة على استخدامه".



وأضاف: "أعتقد أن هناك تفرعًا آخر للنفق داخل حدود القطاع".



وتابع: "الهجمات الجوية ليست فعالة، وليست كافية لتدمير هكذا أنفاق، وبالتالي اخترنا الوصول إلى خط سير النفق وتدميره من الأسفل".