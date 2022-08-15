تراجع أسعار النفط بعد إعلان أرامكو استعدادها لزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط يوم الإثنين، بعد أن قال رئيس شركة أرامكو السعودية، إنها مستعدة لزيادة الإنتاج بينما استأنف الإنتاج في العديد من حقول النفط البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع قصير الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 97.88 دولار للبرميل، بعد أن استقرت منخفضة 1.5 في المئة عن سعر يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي 91.87 دولارا للبرميل، منخفضا 22 سنتا، أو 0.2٪، بعد انخفاض بنسبة 2.4 في المئة عن سعر الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر للصحفيين يوم الأحد إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا، إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وقال الناصر "نحن واثقون من قدرتنا على زيادة إنتاجنا إلى 12 مليون برميل يوميا، في أي وقت عند الضرورة أو عند طلب الحكومة أو من وزارة الطاقة زيادة إنتاجنا".

وأضاف أن تخفيف الصين لقيود كوفيد - 19 والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيدا الطلب.

ويتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الصينية في وقت لاحق يوم الإثنين، للحصول على إشارات الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وانتعشت أسعار النفط بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي، بعد أن تسبب ضرر في خط أنابيب النفط في تعطيل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.