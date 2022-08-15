بلدة المانية ترفع الحجز المنزلي عن القطط

لكن سيتم السماح للحيوانات بالتجول مرة أخرى ابتداءً من الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأثناء تطبيق الإجراء، كان يطُلب من المالكين الاتصال بخط ساخن خاص إذا خرجت قططهم من المنزل في غفلة عنهم حيث كان يتم احتجاز القطط المخالفة بعد العثور عليها.

أي خرق كان يؤدي إلى فرض غرامة على مالكي القطط. إذ كان على المالك الذي جرحت قطته أحد الطيور المحمية أو قتلته، أن يدفع ما يصل إلى 50 ألف يورو.

وكانت السلطات تحاول حماية طيور القبرة المتوجة المحلية، قائلة إن هذا النوع معرض لخطر الإنقراض في ولاية بادن فورتمبيرغ وألمانيا برمتها.