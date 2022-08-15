فيريرا يكشف سبب إنخفاض أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

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كشف جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، سبب انخفاض مستوى الفريق الأبيض أمام الاسماعيلي رغم التأهل لربع نهائي كأس مصر.

وحقق الزمالك فوزا صعبا أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في ثمن النهائي.

وقال فيريرا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «الارهاق سبب ظهور الفريق بهذا الاداء، لكننا فزنا ولعبنا بجماعية».

وأضاف: «الاسماعيلي من افضل فرق الدوري ولعب بروح عالية».

وواصل: «سنلعب 4 مباريات سيخوضها في الدوري خلال فترة 13 يوم تقريبا، والفريق لا يعاني من إصابات».

وعن حضور الجماهير .. قال: «لا أعلم ما السر وراء عدم السماح للجماهير بحضور مباريات الكأس، خاصة وأن وجود الجمهور يكون حافزا للاعبين».

وأتم: «محمود حمدي " الونش" غاب عن لقاء الإسماعيلي بسبب معاناته من إجهاد عضلي وحالة إرهاق في ظل ضغط المباريات، وعدم مشاركة محمود علاء في المباريات قرار فني».