البرلمان الأوكراني يمدد العمل بالأحكام العرفية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مدد برلمان أوكرانيا، اليوم الإثنين، العمل مجددا بالأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد، والتي تسري منذ 24 فبراير الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك القرار اليوم الإثنين ، فيما ستسري هذه المراسيم، والتي تتضمن حظر سفر الرجال في سن التجنيد ما بين 18 و60 عاما إلى الخارج، حتى يوم 21 نوفمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثاني التي يتم فيها تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة منذ العمليات الروسية في أوكرانيا.

وتعطي الأحكام العرفية سلطات موسعة للجيش وتقيد حريات مدنية مثل الحق في التظاهر.

ويرى كثير من الخبراء تمديد الأحكام العرفية كمؤشر على توقعات كييف بشأن فترة استمرار القتال الدائر مع روسيا.

يأتي ذلك فيما قالت ‬الشرطة المحلية اليوم إن انفجار عبوة ناسفة أودى بحياة 3 مدنيين وأصاب اثنين آخرين، عندما كانوا يسبحون قبالة ساحل البحر الأسود بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع أمس الأحد عندما تجاهل عدد من الأشخاص يعملون في موقع بناء الحواجز والعلامات التحذيرية الموضوعة على الشاطئ ونزلوا للسباحة في البحر بمنطقة بيلهورود-دنيستروفسكي.

وقالت الشرطة في بيان مكتوب "في الماء، ونتيجة لانفجار جسم مجهول قُتل ثلاثة رجال 25 عاما و32 عاما و53 عاما".

وأضافت أن رجلا آخر وامرأة أصيبا في الانفجار.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أغلقت الشواطئ هذا العام بسبب الألغام وقذائف المدفعية الناتجة عن الحرب مع روسيا وعن القصف الروسي.

وزرع الجيش الأوكراني أيضا ألغاما على الساحل تحسبا لهجوم بر-مائي بعد الهجوم الذي بدأ يوم 24 فبراير الماضي.