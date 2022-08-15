الشحات وطاهر يواصلان التأهيل على هامش تدريبات الأهلي

واصل حسين الشحات لاعب الفريق لكرة القدم بالأهلي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال الفترة الماضية في قطر.
كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهليwe السلام.
وبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.