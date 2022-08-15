 الشحات وطاهر يواصلان التأهيل على هامش تدريبات الأهلي - بوابة الشروق
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الشحات وطاهر يواصلان التأهيل على هامش تدريبات الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 8:08 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 8:08 م

واصل حسين الشحات لاعب الفريق لكرة القدم بالأهلي  تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي‏we السلام.‏

وبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏


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