الشحات وطاهر يواصلان التأهيل على هامش تدريبات الأهلي

واصل حسين الشحات لاعب الفريق لكرة القدم بالأهلي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال ‏الفترة الماضية في قطر.‏

كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي‏we السلام.‏

وبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ‏ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.‏