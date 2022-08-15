سمير جعجع: مصر أظهرت وحدة شعبها ووقوفها صفا واحدا في خدمة الوطن

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن مصر أظهرت مجددًا في حادث كنيسة أبو سيفين وحدة شعبها وعدم تمييزها بين مواطن وآخر ووقوفها صفًا واحدًا في خدمة المصلحة العليا للوطن وذلك رغم مأساوية الحادث، مؤكدا ان التضامن هو مؤشر إلى قوة مصر دولةً وشعبا، متمنيا لمصر الاستقرار الدائم والازدهار كدولة سند للدول العربية وفي طليعتها لبنان.

وأعرب جعجع عن أسفه الشديد لحادث الحريق بكنيسة القديس أبو سيفين بالمنيرة الغربية في غمبابة شمالي محافظة الجيزة، معبرا عن الأسى والحزن لسقوط عدد من الضحايا وإصابة عدد اخر متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وتوجه بالعزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الحادث المؤلم.

كما توجه بالتعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعائلات الضحايا.