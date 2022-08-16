بحث وزير الخارجية السوداني المكلَّف علي الصادق علي مع سفير السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر، الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وأهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الاثنين- أن لقاء وزير الخارجية السوداني المكلَّف بالسفير السعودي -بمقر وزارة الخارجية- تناول سبل تطوير العلاقات الثانية بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير السعودي بمواقف السودان المساندة للمملكة، وآخرها إعلان السودان دعمه لترشيح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو ٢٠٣٠".