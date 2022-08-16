ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستفزازات واسعة النطاق في منطقة محطة زابوروجيه النووية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين- إن "فوجا من قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية وصل إلى مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك يصل قوامه إلى 1000 جندي أوكراني لتنفيذ العملية، وهو مجهز بمعدات خاصة للحماية في ظروف التلوث الإشعاعي للمنطقة، والوسائل التقنية للاستطلاع والسيطرة".

وأضاف ميزينتسيف أنه "نتيجة لهذه الاستفزازات، يمكن أن ينشأ تهديد حقيقي للأمن النووي ليس فقط في أوكرانيا وإنما في أوروبا".