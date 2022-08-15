السلطات الأمريكية تحذر من تزايد التهديدات للأجهزة الفيدرالية عقب تفتيش منزل ترامب

حذرت السلطات الأمريكية، من تزايد التهديدات عقب تفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل في بيان اليوم الاثنين، إنهما رصدا تهديدات تتضمن زرع قنابل أمام مقرات "إف بي أي" وكذلك إصدار دعوات عامة لإشعال حرب أهلية وتمرد مسلح، وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية كشفت العديد من التهديدات والدعوات على الإنترنت لقتل قضاة ومسؤولين أمنيين وحكوميين كان لهم علاقة بأمر التفتيش الصادر ضد ترامب.

كان دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، داهموا عقاره في فلوريدا، مضيفا أن عملاء مكتب التحقيقات لم يسمحوا لأي شخص، بما في ذلك المحامون، بالتواجد أثناء عمليات التفتيش.