توجه البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، وبابا الإسكندرية، برسالة إلى أسر ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين: «كلنا كبشر نصمت أمام قضية الموت ولا نستطيع أن نتكلم، ما حدث قضاء وقدر، وحدث بسماح من الله، ونؤمن أن الله ضابط الكل والضحايا الذين انتقلوا والمصابين الذين تلقوا العلاج، البشر في يد الله، وهو من يمنحنا الحياة ويسمح بنهايتها».

وتابع: «الأمر مفجع ومؤلم بالصورة التي حدثت، لكن لا نفقد إيماننا بأن من انتقلوا في وقت صلاة ويحضرون قداس الأحد، والأقباط في الوقت الراهن يصومون صيام العذراء مريم، هذه الأمور تربط على قلبنا، وتجعل لدينا الإيمان أن من انتقلوا صاروا عند الله، قلوبنا مرفوعة لربنا وربنا يعزي الجميع».

وشهدت محافظة الجيزة، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة وراح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين التي تعرضت للحريق.