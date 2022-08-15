بوليفيا تتوقع صادرات قياسية بقيمة 13 مليار دولار هذا العام

تتوقع الحكومة البوليفية أن تبلغ الصادرات هذا العام أكثر من 13 مليار دولار، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 9ر12 مليار دولار في عام 2014، وفقا لما ذكره نائب وزير التجارة الخارجية والتكامل بنيامين بلانكو في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية.

وقال بلانكو إن الصادرات في عام 2021 بلغت 10 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ويتوقع بلانكو هذا العام تضاعف الشحنات المنقولة عبر موانئ بيرو أربع مرات مقارنة بعام 2021.

وسجلت بوليفيا فائضا تجاريا قدره 2ر1 مليار دولار بين يناير ويونيو العام الجاري.