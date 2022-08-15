 النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان - بوابة الشروق
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النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان

ميساء فهمي:
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:06 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 6:06 م

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن المناشدة تأتي في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها الوزارة بعنوان (سلامتك تهمنا)، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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