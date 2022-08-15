 الجزائر: الجيش يتدخل لإخماد حرائق نشبت في إحدى الغابات بغربي العاصمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر: الجيش يتدخل لإخماد حرائق نشبت في إحدى الغابات بغربي العاصمة

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 3:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 3:13 ص

تدخلت قوات الجيش الجزائري لإطفاء الحرائق، التي نشبت مساء اليوم، في إحدى الغابات بولاية تيبازة، غربي الجزائر العاصمة.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن قوات الجيش دفعت بمروحيات إطفاء تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء، خاصة في المناطق ذات التضاريس الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها.
وتمكنت قوات الجيش من إنقاذ وإجلاء العائلات العالقة التي حاصرتها النيران، وتواصل عمليات إخماد النيران المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى.
وبحسب البيان، تم الدفع، بجانب المروحيات، بقوات الإطفاء وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الآليات والجرافات، للسيطرة على النيران وإخمادها بشكل نهائي.
وكانت الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من إخماد ٧٨ حريقا في ١١ ولاية مختلفة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.

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