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ترامب: عملاء إف بي آي سرقوا جوازات سفري أثناء تفتيش منزلي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 11:52 م

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) بسرقة جوازات سفره خلال تفتيش عقاره في "مار إيه لاجو" الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب اليوم الاثنين، على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي شارك في تأسيسها، "نجاح باهر! في المداهمة التي شنها مكتب (إف بي آي) على "مار إيه لاجو" ، لقد سرقوا جوازات سفري الثلاثة (انتهت صلاحية أحداهم ) ، إلى جانب كل شيء آخر.

وأضاف ترامب "هذا هجوم على خصم سياسي على مستوى لم يسبق له مثيل في بلدنا. إنه العالم الثالث!"

ولا يزال من غير الواضح لماذا تحدث ترامب عن هذا الأمر الآن فقط ، بعد أسبوع من تفتيش منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن ترامب ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في يناير 2021.

ونشرت محكمة في فلوريدا قائمة المواد المضبوطة وكذلك مذكرة التفتيش يوم الجمعة الماضي بناء على طلب من وزير العدل والنائب العام الأمريكي ميريك جارلاند.

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