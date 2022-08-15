اندلع حريق، مساء اليوم الاثنين، بالمنطقة الصناعية في ولاية سكيكدة الجزائرية، تم التحكم فيه مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لشركة «سوناطراك» الجزائرية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، مساء الاثنين، نشب الحريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان، موضحة أن الحريق نشب على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير «RA1K».

وأوضحت أن الحادث خلف 3 جرحى متأثرين بحروق متفاوتة الخطورة، قائلة إن «الجرحى تم إجلاؤهم على وجه السرعة إلى مستشفى سكيكدة».

وأشارت إلى أن «الحادث لم يخلف أي خسائر مادية أخرى»، مؤكدة أن «الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية».