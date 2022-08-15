بريطانيا: هناك عجز في لقاح جدري القرود ولكن المرض يتراجع

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن المملكة المتحدة تشهد حاليا نقصا مؤقتا في لقاح جدري القرود، لكنها أعلنت أن المزيد من الجرعات ستأتي في شهر سبتمبر المقبل وسط حالة من التباطؤ فيما يتعلق بتفشي المرض.

ونقلت "بلومبرج" عن بيان صادر عن وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم الاثنين، أنه سيتم تخصيص ما إجماليه 50 ألف جرعة من اللقاح ، وهو الحد الأقصى للكمية المتاحة الآن أمام السلطات الصحية في المملكة المتحدة ، للعيادات في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أنه تم طلب 100 ألف جرعة أخرى من اللقاح، ولكن لن

يتم تسليمها إلا في وقت لاحق الشهر المقبل.

وتعمل الحكومة البريطانية مع شركة بافاريا "نورديك إيه إس" لصناعة اللقاحات وذلك في محاولة من جانبها لتسريع عمليات التسليم.