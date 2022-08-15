 البحرين وماليزيا تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك - بوابة الشروق
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البحرين وماليزيا تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 3:38 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 3:38 م
بحث وزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، مع السفير الماليزي لدى البحرين شازريل بن زاهيران، سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الاثنين، أن "الحواج" أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وما تشهدها من تطور ونماء، مشيداً بالخبرات الماليزية المتقدمة في مجال الأشغال والتعمير، معربا عن تطلع وزارة الأشغال إلى الاستفادة من الخبرات الماليزية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب السفير الماليزي عــن سروره لتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بجهود وزارة الأشغال في مجال تحديث البنية التحتية بمملكة البحرين، منوهاً بما تشهده البحرين من تقدم ونماء في مختلف الميادين.

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